Выписать эпитеты и олицетворение из стихотворения "Косарь": Не возьму я в толк... Не придумаю... Отчего же так - Не возьму я в толк? Ох, в несчастный день, В бесталанный час, Без сорочки я Родился на свет. У меня ль пл...

Литература

Выписать эпитеты и олицетворение из стихотворения "Косарь": Не возьму я в толк... Не придумаю... Отчего же так - Не возьму я в толк? Ох, в несчастный день, В бесталанный час, Без сорочки я Родился на свет. У меня ль плечо - Шире дедова, Грудь высокая - Моей матушки. На лице моем Кровь отцовская В молоке зажгла Зорю красную. Кудри черные Лежат скобкою; Что работаю - Все мне спорится! Да в несчастный день, В бесталанный час, Без сорочки я Родился на свет! Прошлой осенью Я за Грушеньку, Дочку старосты, Долго сватался; А он, старый хрен, Заупрямился! За кого же он Выдаст Грушеньку? Не возьму я в толк, Не придумаю... Я ль за тем гонюсь, Что отец ее Богачом слывет? Пускай дом его - Чаша полная! Я ее хочу, Я по ней крушусь: Лицо белое - Зоря алая, Щеки полные, Глаза темные Свели молодца С ума-разума... Ах, вчера по мне Ты так плакала; Наотрез старик Отказал вчера... Ох, не свыкнуться С этой горестью... Я куплю себе Косу новую; Отобью ее, Наточу ее, - И прости-прощай, Село родное! Не плачь, Грунюшка, Косой вострою Не подрежусь я... Ты прости, село, Прости, староста, - В края дальние Пойдет молодец - Что вниз по Дону, По набережью, Хороши стоят Там слободушки! Степь раздольная Далеко лежит, Ковылой-травой Расстилается!.. Ах, ты, степь моя, Степь привольная, Широко ты, степь, Пораскинулась, К морю Черному Понадвинулась! В гости я к тебе Не один пришел: Я пришел сам-друг С косой вострою; Мне давно гулять По траве степной Вдоль и поперек С ней хотелося... Заззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, Ветер с полудня! Освежи, взволнуй Степь просторную! Зажужжи, коса, Как пчелиный рой! Молоньей, коса, Засверкай кругом! Зашуми, трава, Подкошонная; Поклонись, цветы, Головой земле! Наряду с травой Вы засохните, Как по Груне я Сохну, молодец! Нагребу копен, Намечу стогов; Даст казачка мне Денег пригоршни. Я зашью казну, Сберегу казну; Ворочусь в село - Прямо к старосте; Не разжалобил Его бедностью - Так разжалоблю Золотой казной!.. СРОЧНО!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!! Помогите!!!!!!!

Автор: Гость