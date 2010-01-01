Подсчитайте,сколько лет существует христианство в России.
История
Подсчитайте,сколько лет существует христианство в России.
Ответ(ы):
Гость:
Христианству 2010 лет, это точно
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