Здравствуйте! Помогите с рефератом для первоклассника "Животный мир холодных рай??нов"

Гость: Гость:

В холодных районах (Тайга, север и тд) обитают многие животные. Такие как белый медведь, снежный барс, (Перечислите тех кого знаете). Питание животных в холодных районах 2ух типов. 1 Тип это хищники. Питаются они другими животными которые например едят листья хвои. 2 Тип это травоядные. Такие как кабарга, овцебык и северный олень. Спячка проходит 3 месяца от декабря до февраля. Дальше пусть сам придумает. Спасибо если помог