Рассмотри рисунки на с. 44 учебника (часть 2). Кто из героев тебе знаком? Составь и за??иши о нем рассказ. Сделай иллюстрацию. Куприн. Слон
Литература
Рассмотри рисунки на с. 44 учебника (часть 2). Кто из героев тебе знаком? Составь и за??иши о нем рассказ. Сделай иллюстрацию. Куприн. Слон
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