Рассмотри рисунки на с. 44 учебника (часть 2). Кто из героев тебе знаком? Составь и за??иши о нем рассказ. Сделай иллюстрацию. Куприн. Слон

Литература

Рассмотри рисунки на с. 44 учебника (часть 2). Кто из героев тебе знаком? Составь и за??иши о нем рассказ. Сделай иллюстрацию. Куприн. Слон

Автор: Гость