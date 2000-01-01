Помогите пожалуйста с 2 задачами по математике 1 задача)Грузовой поезд проехал 420 км,сделав остановку на 1-ой станции.Путь до этой станции занял 4 часа при скорости 80 км/ч.Весь оставшийся путь занял 2 часа.С какой скоростью ...
Математика
Помогите пожалуйста с 2 задачами по математике 1 задача)Грузовой поезд проехал 420 км,сделав остановку на 1-ой станции.Путь до этой станции занял 4 часа при скорости 80 км/ч.Весь оставшийся путь занял 2 часа.С какой скоростью поезд двигался после остановки? 2 задача)Автомобиль доехал от 1-го города до другого за 3 часа со скоростью 80 км/ч,а на обратный путь он потратил 4 часа.На сколько автомобиль уменьшил свою скорость?
Ответ(ы):
Гость:
1) 80*4=320 км проехал поезд до 1 станции 420-320=100 км проехал поезд после омтановки 100/2= 50 км/ч скорость поезда после остановки. 2) 80*3=240 км расстояние между городами 240/4=60 км/ч скорость авто. на обратном пути 80-60=20 км/ч на 20км/ч авто. уменьшил свою скорость на обратном пути.
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