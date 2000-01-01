Помогите пожалуйста с 2 задачами по математике 1 задача)Грузовой поезд проехал 420 км,сделав остановку на 1-ой станции.Путь до этой станции занял 4 часа при скорости 80 км/ч.Весь оставшийся путь занял 2 часа.С какой скоростью ...

Математика

Помогите пожалуйста с 2 задачами по математике 1 задача)Грузовой поезд проехал 420 км,сделав остановку на 1-ой станции.Путь до этой станции занял 4 часа при скорости 80 км/ч.Весь оставшийся путь занял 2 часа.С какой скоростью поезд двигался после остановки? 2 задача)Автомобиль доехал от 1-го города до другого за 3 часа со скоростью 80 км/ч,а на обратный путь он потратил 4 часа.На сколько автомобиль уменьшил свою скорость?

Автор: Гость