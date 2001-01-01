Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. 7-кратный чемпион Казахстана, победитель международных турниров: чемпион мира среди молодёжи 2000 года, победитель первой Спартакиады Республики Казахстан 2001 года, победитель Ку...
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Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. 7-кратный чемпион Казахстана, победитель международных турниров: чемпион мира среди молодёжи 2000 года, победитель первой Спартакиады Республики Казахстан 2001 года, победитель Кубка мира среди нефтяных стран 2001 года, чемпион ІІІ Восточно-Азиатских игр (2001 г.), чемпион мира 2003 года, финалист XXVIII Летних Олимпийских игр в Афинах (2004 г.). В 2006 году перешёл в профессиональный бокс. В конце 2013 года казахстанский суперчемпион мира в среднем весе по версии WBA Геннадий Головкин был назван «Боксёром года» по версии авторитетного американского издания USA Today. Также Головкин был признан «Боксёром года» по версии читателей журнала Ring.Пожалуйста помогите перевезти
Ответ(ы):
Гость:
Спорттың еңбек сіңірген шебері Қазақстан республикалары. Қазақстанның 7-еселік чемпионы, халықаралық турниров жеңімпазы : әлемнің чемпионының ара жастың арасында 2000 жылдың, 2001 жылдың Қазақстаны республикасының бірінші спартакиадасының жеңімпаз, жеңімпаз әлем кубог ара 2001 жыл мұнай ел ара, Восточно-азиатских ойын (2001 г.) ІІІ чемпион, чемпион 2003 жыл әлем, финалист XXVIII жаз олимпиадалық ойын ара Афинах (2004 г.). 2006 жылы кәсіби боксқа деген ауысты. соңында 2013 жылдың әлемнің қазақстандық суперчемпион ара ортаның салмағында ша WBA болжамының Геннадий Головкин аталған "жылдың боксшысының" ша USA Today абыройлы Американың басылымының болжамына болыппын. Да Головкин мойында- "жылдың боксшысының" ша журналдың оқырманының болжамына болды
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