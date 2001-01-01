Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. 7-кратный чемпион Казахстана, победитель международных турниров: чемпион мира среди молодёжи 2000 года, победитель первой Спартакиады Республики Казахстан 2001 года, победитель Ку...

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Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. 7-кратный чемпион Казахстана, победитель международных турниров: чемпион мира среди молодёжи 2000 года, победитель первой Спартакиады Республики Казахстан 2001 года, победитель Кубка мира среди нефтяных стран 2001 года, чемпион ІІІ Восточно-Азиатских игр (2001 г.), чемпион мира 2003 года, финалист XXVIII Летних Олимпийских игр в Афинах (2004 г.). В 2006 году перешёл в профессиональный бокс. В конце 2013 года казахстанский суперчемпион мира в среднем весе по версии WBA Геннадий Головкин был назван «Боксёром года» по версии авторитетного американского издания USA Today. Также Головкин был признан «Боксёром года» по версии читателей журнала Ring.Пожалуйста помогите перевезти

Автор: Гость