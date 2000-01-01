найдите все решения уравнения (sinx+cosx)^2=1+sinx cosx

Гость: Гость:

sin^2x + 2 * sinx * cosx + cos^2x = 1 + sinx * cosx1 + 2 * sinx * cosx = 1 + sinx * cosx sinx * cosx = 0Это возможно при sinx = 0 и/или cosx = 0sinx = 0 при х = 0 и х = 180cosx = 0 при х = 90 и х = 270