Y=-x^3/3-x^2/4+3x-2 найти промежутки монотонности этой функции
Алгебра
Y=-x^3/3-x^2/4+3x-2 найти промежутки монотонности этой функции
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