Выписать имена существительные которые изменяются по числам подобрать к словам проверку зерно весна луна сметана спина седло метро сосна пальто кефир ведро солнце
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Выписать имена существительные которые изменяются по числам подобрать к словам проверку зерно весна луна сметана спина седло метро сосна пальто кефир ведро солнце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зерна, весны, луны, спины, седла, сосны, ведра
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