Выписать имена существительные которые изменяются по числам подобрать к словам проверку зерно весна луна сметана спина седло метро сосна пальто кефир ведро солнце

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Выписать имена существительные которые изменяются по числам подобрать к словам проверку зерно весна луна сметана спина седло метро сосна пальто кефир ведро солнце

Автор: Гость