Решите уравнения полностью . Пожалуйста ))) 1. 10х-4х=2,226 2. 6х+2х+2,352=4,2 3. 7х-10,36=6,51 4. 4,42-14х=3,3
Математика
Решите уравнения полностью . Пожалуйста ))) 1. 10х-4х=2,226 2. 6х+2х+2,352=4,2 3. 7х-10,36=6,51 4. 4,42-14х=3,3
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Гость:
Надеюсь всё видно и понятно. Если что,пиши )
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