Костя и его 8 друзей из той же школы отправились в поход. Оказалось, что среди любых четырех из этой туристов обязательно есть одноклассникт, а среди пяти не больше, чем три одноклассника. Сколько учеников Костиного класса пошл...

Математика
Костя и его 8 друзей из той же школы отправились в поход. Оказалось, что среди любых четырех из этой туристов обязательно есть одноклассникт, а среди пяти не больше, чем три одноклассника. Сколько учеников Костиного класса пошли в поход
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Гость:
5 ученіков пошлі в поход
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