Костя и его 8 друзей из той же школы отправились в поход. Оказалось, что среди любых четырех из этой туристов обязательно есть одноклассникт, а среди пяти не больше, чем три одноклассника. Сколько учеников Костиного класса пошл...

Математика

Костя и его 8 друзей из той же школы отправились в поход. Оказалось, что среди любых четырех из этой туристов обязательно есть одноклассникт, а среди пяти не больше, чем три одноклассника. Сколько учеников Костиного класса пошли в поход

Автор: Гость