Как налить в кастрюлю 2л воды если есть банки вместимостью 1 и 2 л? запиши числовые равенства.

Математика

Как налить в кастрюлю 2л воды если есть банки вместимостью 1 и 2 л? запиши числовые равенства.

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