Как налить в кастрюлю 2л воды если есть банки вместимостью 1 и 2 л? запиши числовые равенства.

Математика
Как налить в кастрюлю 2л воды если есть банки вместимостью 1 и 2 л? запиши числовые равенства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 банки по 1 литру или 1 банка 2литра 1+1=2  2*1=2
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