Срочно! Нужны ответы к тестам 29-32 из сборника Контрольно-измерительных материалов Истории России 10 класса.
История
Срочно! Нужны ответы к тестам 29-32 из сборника Контрольно-измерительных материалов Истории России 10 класса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Бой под Архангельском (1701). Битва у Эрестфера (1701). Сражение у Гуммельсгофа (1702). Кампания 1702 г. началась с похода 30-тысячной русской армии под командованием фельдмаршала Шереметева в Лифляндию. 18 июля 1702 г. русские встретились под Гуммельсгофом с 7-тысячным шведским корпусом генерала Шлиппенбаха. Несмотря на явное неравенство сил, Шлиппенбах самоуверенно втянулся в бой. Шведский корпус, сражавшийся с большой самоотверженностью, был почти полностью истреблен (потери превысили 80 % состава). Урон русских - 1,2 тыс. чел. После победы под Гуммельсгофом Шереметев совершил рейд по Ливонии от Риги до Ревеля. После разгрома под Гуммельсгофом шведы стали избегать сражений в открытом поле и укрылись за стенами своих крепостей. Так на северо-западном театре начался крепостной период войны. Первым крупным успехом русских стало взятие Нотебурга.Взятие Нотебурга (1702). не уверенна что правильно
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