Как возвысилась Македония

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Возвышение МакедонииТерритория Македонии лежала в стороне от основных внутригреческих конфликтов. Ее географическое положение предопределяло малую стратегическую роль страны в первой половине четвертого столетия в греко-персидской политике. В результате Македония не была участницей договора 386 г., который передал контроль над греческими колониями на азиатском материке Персии. При этом нельзя сказать, что македонцы были недостаточно воинственны. Наоборот, смешанное население страны — греки, фракийцы и иллирийцы — немало повоевали друг с другом и сопротивлялись вторжению соседей.Тихая жизнь на периферии продолжалась до 358 г. до н.э., когда греческий регент Македонии провозгласил себя царем. Этим регентом был Филипп II, отец Александра Великого. Его столицей стала Пелла, город в двадцати милях к северу от Термаикского залива (Thermaic, ныне Салунс-кий залив, где расположен курорт Салоники). Филипп заявил о своих правах на всю македонскую территорию и расширил ее границы, захватив долину реки Стримон (Strymon) в западной Фракии с ее серебряными шахтами и золотыми приисками. В течение следующих двадцати лет, используя дипломатические методы и хорошо обученную постоянную армию, Филипп смог занять руководящий пост во всей греческой политике в целом. Навязывая грекам мир, который они были не в состоянии установить сами, он удовлетворял свои личные амбиции, свойственные каждому способному государственному деятелю и, с другой стороны, стал благодетелем погрязшей в междоусобицах греческой цивилизации.Карт греческих государств перед началом царствования Александра МакедонскогоКонечно, Филипп не достиг бы всего этого без дипломатической и военной борьбы, которая частенько бросала его в разные концы Пелопонесского полуострова, но когда Афины и Фивы, наконец, решили объединить против него свои армии, он разбил их внезапным и решительным ударом при Херонее (Chaeronea) в Беотии в 338 г.до н.э. Спарта оставалась в стороне от этих событий. Филипп сумел собрать конгресс греческих государств в Коринфе, на котором он самопровозгласил себя лидером Греческой федерации в войне против Персии. Эта война шла давно. Союз нреческих государств уже однажды противостоял вторжению Ксеркса в 480 г. до н.э. Филипп планировал перенести действия объединенных греческих сил на территорию противника. При этом он удовлетворял собственные амбиции и действовал на благо всех греков.На пути осуществления этих стратегических планов у царя возникли проблемы семейного характера. Филипп развелся с матерью Александра Олимпиадой и вступил в брак со знатной македонкой Клеопатрой. Александр, привыкший считать себя единственным законным наследником престола, был напуган: Филипп мог передать царскую власть ребенку от второго брака. Отношения между отцом и сыном испортились. Александр вместе с матерью вынуждены были уехать из Македонии. Филипп через посредников стал уговаривать Александра не проявлять открытой неприязни к отцу и вернуться домой. Александр вернулся в Македонию, но его отношения с отцом оставались натянутыми. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время Филипп не был убит. Убийцу, знатного македонца, закололи царские телохранители на месте. Причины преступления остались нераскрытыми. Многие потихоньку называли организаторами покушения на царя самого Александра и его мать, которые только так могли вернуть себе былое значение в государстве. А то, что Александр тотчас же расправился с убийцей и всеми, кого подозревали в заговоре против Филиппа, некоторые объясняли его стремлением обеспечить молчание всех знавших о его участии в этом деле. Сразу же после смерти Филиппа родившийся от его второго брака ребенок был убит, а Клеопатра, подвергнутая заключению, удавилась. Таким образом, Александр остался единственным законным наследником. При вступлении на престол новому царю было двадцать лет.