Решите задачу плиз: Общая масса сома, щуки, карася=4,43 кг. Масса щуки в 1,6 раза больше массы карася, а масса сома на 0,86 кг больше массы щуки. Найдите массу каждой из рыбы.

Математика

Решите задачу плиз: Общая масса сома, щуки, карася=4,43 кг. Масса щуки в 1,6 раза больше массы карася, а масса сома на 0,86 кг больше массы щуки. Найдите массу каждой из рыбы.

Автор: Гость