Решите задачу плиз: Общая масса сома, щуки, карася=4,43 кг. Масса щуки в 1,6 раза больше массы карася, а масса сома на 0,86 кг больше массы щуки. Найдите массу каждой из рыбы.
Математика
Решите задачу плиз: Общая масса сома, щуки, карася=4,43 кг. Масса щуки в 1,6 раза больше массы карася, а масса сома на 0,86 кг больше массы щуки. Найдите массу каждой из рыбы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карась = х щука = 1,6х сом = 1,6х+0,86 х+1,6х+1,6х+0,86=4,43 4,2х+0,86=4,43 4,2х=3,57 х=3,57:4,2 х=0,85 кг - карась 0,85*1,6=1,36 кг - щука 1,36+0,86=2,22 - сом Ответ: сом весит 2,22 кг, щука - 1,36 кг, карась - 0,85 кг
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