Помогите сделать номер 3 не получается очень срочно нужно;(
Математика
Помогите сделать номер 3 не получается очень срочно нужно;(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто дели числитель на знаменатель, получишь десятичные числа. а) -0,25 б) 0,16 в) -0,15 г) -0,22 д) 0,064
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