Помогите плиииииз! Хто лобере більше антонімів,за допомогою яких можна поріаняти два малюнки?
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Помогите плиииииз! Хто лобере більше антонімів,за допомогою яких можна поріаняти два малюнки?
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Вузька - широка (доріжка) коротка - довга (куртка) багато - мало (будинків) день - ніч веселий - сумний високий - низький (будинок)
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