Написать про друга пожалуйста помогите

Гость: Гость:

меня есть друг . Его зовут Костя. Костя невысокого роста и худощавого телосложения. Волосы у него ярко-рыжее, плотные и торчат на маковке. У него карие глаза. Он очень весёлый. С шести лет Костя занимается боксом. Руки и ноги у моего друга всегда в синяках и царапинах. Как он сам объясняет, то следствия борьбы за справедливость. В нашем дворе мальчики его не трогают, но со всеми остальными задираются. Кроме того Костя интересуется мотоциклами и музыкой (причем различной — от классики до рока). А еще мы с ним любим играть в компьютерные игры. Характер у Кости спокойный. Костя мой самый лучший друг, потому что он никогда не предаст и не бросит меня в беде. Однажды вечером я возвращался от бабушки, и в подворотне встретил Сашку с ватагой. Они отобрали у меня бабушкины гостинцы. Я бросился на Сашку, забыв о страхе. На помощь мне пришел Костя. Хулиганам пришлось вернуть мне бабушкины гостинцы и извиниться. Спасибо другу . Надеюсь, наша дружба будет долгой и крепкой.