Выписать из капитанский дочки 6 предложений и подчеркнуть подлежащее и сказуемое

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Русский яз. 8 кл. -прочти о составном именном сказуемом и САМА зАпросто найдёшь такие предложения. . Вот примеры: Я БУДУ УЧИТЕЛЕМ. . Метель БЫЛА СТРАШНАЯ. Иллюминация БУДЕТ КРАСИВОЙ. Он БЫЛ ВЕСЕЛЬЧАКОМ. Он БЫЛ ВЫСОКОГО РОСТА. ( большими буквами--составное именное сказуемое, )