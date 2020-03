Выписать из текста прилагательные и преобразовать их в степени сравнения (сравни??ельная и превосходная, где то может быть положительная ещё) Michael Schumacher 1) Michael Schumacher, or Schumi, is a very famous racing car dr...

Английский язык

Выписать из текста прилагательные и преобразовать их в степени сравнения (сравни??ельная и превосходная, где то может быть положительная ещё) Michael Schumacher 1) Michael Schumacher, or Schumi, is a very famous racing car driver. He’s got lots of fans around the world. 2)Michael comes from Germany. He was born on 3rd January, 1969. He is rather tall and thin with short dark hair. Michael can drive very fast cars. He can also play football and tennis very well. 3) Michael is Ferrari’s best Formula 1 driver. "I’ll do everything I can to bring the Number One to Ferrari”, he says. "The whole team and the fans deserve i

