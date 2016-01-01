Два прямоугольника участка имеют одинаковую площадь.Длина первого 48 метров а шир??на 30 метров.Чему равна длина второго участка,если его ширина на 6 метров больше ширины первого участка?
Математика
Два прямоугольника участка имеют одинаковую площадь.Длина первого 48 метров а шир??на 30 метров.Чему равна длина второго участка,если его ширина на 6 метров больше ширины первого участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b 1) 48*30=1440 (м площадь первого прямоугольника) 2) 30+6=36 (м ширина второго прямоугольника) 3) 1440/36=40 (м длина второго прямоугольника)
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Математика