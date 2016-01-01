Два прямоугольника участка имеют одинаковую площадь.Длина первого 48 метров а шир??на 30 метров.Чему равна длина второго участка,если его ширина на 6 метров больше ширины первого участка?

Математика

Два прямоугольника участка имеют одинаковую площадь.Длина первого 48 метров а шир??на 30 метров.Чему равна длина второго участка,если его ширина на 6 метров больше ширины первого участка?

Автор: Гость