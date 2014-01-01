Число 999...999 (2016 девяток) умножили на 99. Сколько девяток в записи произведения ??? Плииз срочно !

Математика

Число 999...999 (2016 девяток) умножили на 99. Сколько девяток в записи произведения ??? Плииз срочно !

Автор: Гость