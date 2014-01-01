Число 999...999 (2016 девяток) умножили на 99. Сколько девяток в записи произведения ??? Плииз срочно !
Математика
Число 999...999 (2016 девяток) умножили на 99. Сколько девяток в записи произведения ??? Плииз срочно !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9999...999 (2016 девяток)*99=999...999(девяток)*(100-1)= 99999...9900(2016 девяток 2 нуля)- 999....999(2016 девяток)= 99999...9900(2016 девяток 2 нуля)-999...900(2014 девяток 2 нуля)-99= 99000..000(2 девятки 2016 нулей)-100+1= 989999..99900 (1 девятка 1 восьмерка 2014 девяток 2 нуля)+1= 989999...9901 (1 девятка 1 восьмерка 2014 девяток 1 нуль 1 единица) в числе всего 1+2014=2015 девяток ответ: 2015
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Расположите слова в последующем порядке: деепричастие-наречие-причастие-глагол-прилагательное. 1.разбросали 2.разостланной 3.русокудрые 4.н...
Математика
Задача В бидоне 39л молока .После того как молоком наполнили несколько двух литров??х банок осталось 7л .Сколько банок наполнили. Помогите решить...