Расположите слова в последующем порядке: деепричастие-наречие-причастие-глагол-прилагательное. 1.разбросали 2.разостланной 3.русокудрые 4.низко 5.опершись
Русский язык
Расположите слова в последующем порядке: деепричастие-наречие-причастие-глагол-прилагательное. 1.разбросали 2.разостланной 3.русокудрые 4.низко 5.опершись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опершись, низко, разостланной, разбросали, русокудрые
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