"Жовтий кленовий листок журавлів доганяє у небі " поможіть написати твір
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"Жовтий кленовий листок журавлів доганяє у небі " поможіть написати твір
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У небі літають Журавлі А за ними в*ється осінній кленовий , жовтий листок Вже настала холодна осінь Журавлі летять ключами Літають осінні жовті листки по всій галявині
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