Замените словосочетание lt;Голоса птицgt;, построенное на основе Управления, синонимичным словосочетатанием со связью СОГЛОСОВАНИЕ.

Русский язык
Замените словосочетание lt;Голоса птицgt;, построенное на основе Управления, синонимичным словосочетатанием со связью СОГЛОСОВАНИЕ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птичьи голоса)то будет согласование
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать сочинение на тему не погода
Ответить
Математика
Сколько составляют: 25% от 0,36 кг, 56% от 7,5 , 0,2% от 90% , 30% от A помогите плиииз мне очень н??доооооо
Ответить
История
Сравнение южного и северного общества
Ответить
Физика
Для чего разрезают на части картофель, яблоки и другие овощи и фрукты, предназначенные для сушки?
Ответить
Русский язык
У кого была падчерица да родная дочка
Ответить