Замените словосочетание lt;Голоса птицgt;, построенное на основе Управления, синонимичным словосочетатанием со связью СОГЛОСОВАНИЕ.
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Замените словосочетание lt;Голоса птицgt;, построенное на основе Управления, синонимичным словосочетатанием со связью СОГЛОСОВАНИЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птичьи голоса)то будет согласование
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