Из двух городов, расстояние меду которыми 380 км, навстречу друг другу вышли 2 поезд??, причём отправление второго поезда произошло на 2 ч позже. Через сколько часов после отправления второй поезд встретится с первым, если скор...

Математика

Из двух городов, расстояние меду которыми 380 км, навстречу друг другу вышли 2 поезд??, причём отправление второго поезда произошло на 2 ч позже. Через сколько часов после отправления второй поезд встретится с первым, если скорость первого 40 км/ч, второго - 60 км/ч?

Автор: Гость