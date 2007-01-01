Из двух городов, расстояние меду которыми 380 км, навстречу друг другу вышли 2 поезд??, причём отправление второго поезда произошло на 2 ч позже. Через сколько часов после отправления второй поезд встретится с первым, если скор...
Математика
Из двух городов, расстояние меду которыми 380 км, навстречу друг другу вышли 2 поезд??, причём отправление второго поезда произошло на 2 ч позже. Через сколько часов после отправления второй поезд встретится с первым, если скорость первого 40 км/ч, второго - 60 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть второй поезд встретится с первым через Х часов после своего отправления, тогда (Х+2)*40 + Х*60 = 380 40Х + 80 + 60Х = 380 100Х = 300 Х = 3 Ответ: встреча произойдет через 3 часа после отправления второго поезда
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