Корень 2*cos a -2 cos(pi\4 +a)\2*sin(pi\4+a)- корень2 sin a

Математика
Корень 2*cos a -2 cos(pi\4 +a)\2*sin(pi\4+a)- корень2 sin a
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,2*cos a-2cos=42cos pi5a2sin=4a
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