Если бы Ваш дом отапливался печи в которой можно сжигать любой топливо по каким именно топливом вы запаслись. почему
Физика
Если бы Ваш дом отапливался печи в которой можно сжигать любой топливо по каким именно топливом вы запаслись. почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древесный уголь. как при сгорания оно выделяет 30 МДж тепл,отличии от других видов топлива это топливо выдает хорошое тепло и это топливо легко добыть. а так если дом был огромным то я в этом случае использовал водород как оно выделяет 120 МДж при сгорании
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