Перед закатом набежало Над лесом облако - и вдруг На взгорье радуга упала, И засверкало все вокруг. Стеклянный, редкий и ядреный, С веселым шорохом спеша, Промчался дождь, и лес зеленый Затих, прохладою дыша. Вот день! ...
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Перед закатом набежало Над лесом облако - и вдруг На взгорье радуга упала, И засверкало все вокруг. Стеклянный, редкий и ядреный, С веселым шорохом спеша, Промчался дождь, и лес зеленый Затих, прохладою дыша. Вот день! Уж это не впервые: Прольется - и уйдет из глаз... Как эти ливни золотые, Пугая, радовали нас! 1) составьте схемы сложносочинённых предложений 2) найдите слова , использованные в переносном значении. Какой троп создаётся на их основе ?
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Гость:
А на уроке что делала?
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