Почему в холодную зимнюю ночь один и тот же звук слышен лучше, чем в жаркий летний ??ень?

Физика
Почему в холодную зимнюю ночь один и тот же звук слышен лучше, чем в жаркий летний ??ень?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой все деревья замёршие,а летом калышаться деревья.Вот поетаму зимой тишина,а летом шум
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