Что такое публичные акции?

Обществознание
Что такое публичные акции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Публичная компания, публичная акционерная компания (отангл. public company) — акционерное общество, акции которого обращаются на фондовом рынкесвободно, без ограничений[1]. Как правило, национальное законодательство по регулированию фондового рынка накладывает определённые требования по раскрытию информации на компании, акции которых могут предлагаться к приобретению неограниченному кругу лиц и/или обращаться на фондовом рынке. Компании, выполняющие эти требования, называются публичными компаниями. С точки зрения инвестора, акции публичной компании могут рассматриваться как болееликвидный актив, чем акции компаний непубличных, по следующим причинам: акции могут быть предложены к продаже неограниченному кругу лиц;потенциальный покупатель может оценить компанию по открытым (в том числе независимым) источникам;акции публичной компании обращаются на бирже, где продавцу легче найти покупателя, чем на неорганизованном рынке;информация о совершённых на организованном рынке сделках (цена и объём сделки) доступна в открытых источниках как покупателю, так и продавцу и может использоваться как база для оценки пакета к продаже. Публичная компания, вышедшая на фондовую биржу, но по каким-либо причинам прекратившая деятельность, называется шелл-компанией (компанией-оболочкой).
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