В фруктовом саду было собрано 1400кг слив. Четвёртую часть всех собранных слив отпр??вили на консервный завод, а оставшуюся часть разложили в ящики, по 10кг слив в каждый, и отправили на рынок. Сколько ящиков слив отправили на ...

Математика

В фруктовом саду было собрано 1400кг слив. Четвёртую часть всех собранных слив отпр??вили на консервный завод, а оставшуюся часть разложили в ящики, по 10кг слив в каждый, и отправили на рынок. Сколько ящиков слив отправили на рынок?

Автор: Гость