В фруктовом саду было собрано 1400кг слив. Четвёртую часть всех собранных слив отпр??вили на консервный завод, а оставшуюся часть разложили в ящики, по 10кг слив в каждый, и отправили на рынок. Сколько ящиков слив отправили на ...

Математика
В фруктовом саду было собрано 1400кг слив. Четвёртую часть всех собранных слив отпр??вили на консервный завод, а оставшуюся часть разложили в ящики, по 10кг слив в каждый, и отправили на рынок. Сколько ящиков слив отправили на рынок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1400/4=350 1400-350=1050 1050/10=105
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