105 срочно помагит.)))
Русский язык
105 срочно помагит.)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страница альбома пальто сестры стоит около театра выше дома вышел из магазина лист крапивы дошёл до перекрёстка быстрее ветра отбежал от стены руль велосипеда рукав шубы остановились возле зоопарка собрались у брата спустились с горы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Биология
При осуществлении искусственного дыхания потерпевшему вдыхают воздух с частотой а) 14-16 вдохов в минуту б) 70-80 вдохов в минуту в) тем чаще,...
Математика