105 срочно помагит.)))

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105 срочно помагит.)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страница альбома пальто сестры стоит около театра выше дома вышел из магазина лист крапивы  дошёл до перекрёстка быстрее ветра  отбежал от стены руль велосипеда рукав шубы остановились возле зоопарка собрались у брата спустились с горы
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