Нужно сочинение на тему оборона замка срочно.Заранее спасибо

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Замок представлял собой дом и убежище феодала и его семьи. Первые замки, возникшие в X веке, были деревянными. Позднее замки стали строить из более долговечного и прочного материала — камня. В XI—XIII веках в Европе было построено более 20 тысяч каменных замков. Обычно постройка занимала несколько лет. Стоимость строительства была очень большой, поэтому возвести замок могли только богатые феодалы. Простые рыцари ограничивались укрепленными домами, расположенными в их поместьях. Короли, герцоги и графы имели несколько замков. В отсутствие владельца замка всеми делами в нем распоряжался специально назначенный управляющий. Деревянный замок X века Главное назначение замка — оборона. Обычно его строили на возвышенности, иногда — на острове посреди реки или озера. Главную оборонительную линию замка составляли мощные стены. Некоторые замки имели два и даже три ряда стен. Укрывшись за зубцами стены, воины метали в осаждающих копья и стрелы, лили кипяток и бросали камни. Над стенами возвышались могучие башни. Это позволяло защитникам замка обстреливать неприятельских воинов, если тем удавалось захватить участок стены между башнями. Вокруг стен вырывали глубокий ров и наполняли его водой. Через ров перебрасывался подъемный мост. В случае опасности он поднимался на цепях к стене замка. Мощные дубовые ворота, обитые железом, закрывали вход в замок. Этому же служила железная решетка, которую по желанию можно было поднимать и опускать.