Вычисли 7+50+3+30=чему

Математика
Вычисли 7+50+3+30=чему
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+50=57+3=60+30=90 вот и всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Фонетический разбор слова патруль
Ответить
Английский язык
Помогите умоляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА выпишите глаголы вместе с существительными в косвенных паде??ах. Укажите падеж существительных 1. Каждый день прибывали новые г...
Ответить
История
Материал ,на котором писали в древнем Египте назывались
Ответить
Алгебра
(х-4)(1+х)=0 помогите
Ответить