Вычисли 7+50+3+30=чему
Математика
Вычисли 7+50+3+30=чему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+50=57+3=60+30=90 вот и всё
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