ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА выпишите глаголы вместе с существительными в косвенных паде??ах. Укажите падеж существительных 1. Каждый день прибывали новые гости из северных лесов.2 Пролетели с далёкого севера последние стаи болотных пти...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА выпишите глаголы вместе с существительными в косвенных паде??ах. Укажите падеж существительных 1. Каждый день прибывали новые гости из северных лесов.2 Пролетели с далёкого севера последние стаи болотных птиц.3 В октябре дули сердитые ветры, лили дожди .4 Но выдавались и погожие, сухие и ясные дни .5 Нежаркое солнышко светило над осенним лесом .6 На земле из-под листьев кое - где выглядывали грузди и маслята.

Автор: Гость