ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА выпишите глаголы вместе с существительными в косвенных паде??ах. Укажите падеж существительных 1. Каждый день прибывали новые гости из северных лесов.2 Пролетели с далёкого севера последние стаи болотных пти...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА выпишите глаголы вместе с существительными в косвенных паде??ах. Укажите падеж существительных 1. Каждый день прибывали новые гости из северных лесов.2 Пролетели с далёкого севера последние стаи болотных птиц.3 В октябре дули сердитые ветры, лили дожди .4 Но выдавались и погожие, сухие и ясные дни .5 Нежаркое солнышко светило над осенним лесом .6 На земле из-под листьев кое - где выглядывали грузди и маслята.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибывали гости(им.падеж)пролетели стая болотных птиц(Р.п.)дули ветры(им.п.)лили дожди(им.п)выдавались дни(им.п.)светило лесом(т.п.)выглядывали грузди(им.п.)маслята(или им.п или в.п.)
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