При осуществлении искусственного дыхания потерпевшему вдыхают воздух с частотой а) 14-16 вдохов в минуту б) 70-80 вдохов в минуту в) тем чаще, тем тяжелее состояние

Биология

При осуществлении искусственного дыхания потерпевшему вдыхают воздух с частотой а) 14-16 вдохов в минуту б) 70-80 вдохов в минуту в) тем чаще, тем тяжелее состояние

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