При осуществлении искусственного дыхания потерпевшему вдыхают воздух с частотой а) 14-16 вдохов в минуту б) 70-80 вдохов в минуту в) тем чаще, тем тяжелее состояние

Биология
При осуществлении искусственного дыхания потерпевшему вдыхают воздух с частотой а) 14-16 вдохов в минуту б) 70-80 вдохов в минуту в) тем чаще, тем тяжелее состояние
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Гость:
Ответ а 14-16 вдохов в минуту
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