Do Meg and Pete like riding?как ответить на этот вопрос

Английский язык
Do Meg and Pete like riding?как ответить на этот вопрос
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Meg and Pete like riding, вроде так
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