В чём опасность наркомании? Данные о росте числа наркоманов в нашей стране, особенно среди молодёжи. Почему наркоторговцы стараются как можно больше привлечь подростков? Как государство должно бороться с этим злом?

Обществознание
В чём опасность наркомании? Данные о росте числа наркоманов в нашей стране, особенно среди молодёжи. Почему наркоторговцы стараются как можно больше привлечь подростков? Как государство должно бороться с этим злом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подростки в наше время очень наивные и всегда не прочь “повыпендриваться” перед сверстнниками , поэтому наркотики для них как способ самовыражения , они думают , что если станут их употреблять , то станут круче и лучше в глазах других , но это не так , ведь нормальный и адекватный человек не станкт такое делать... Ну, а государство просто напросто должно вести какие то поиски продажи наркоты , эту информацию они могут узнать и у самих подростков. Надеюсь я вам хоть немного помогла :)
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