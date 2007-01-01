Сравнение южного и северного общества
История
Сравнение южного и северного общества
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РЕФЕРАТ Возникновение Южного и Северного обществ.. . Декабристы и их время. "Северное" и "Южное" общества декабристов, их программы. … Возникновение Южного и Северного обществ. Позже была образована управа в Василькове, а затем — третья управа в Каменке.
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