Написать сочинение на тему не погода

Гость: Гость:

Сегодня была не погода. Было очень холодно и не приятно. Я не люблю такую погоду. Потому-что: везде мокро, холодно и повсюду слякоть. Лучше не выходить в такую погоду, а сделать с чай и укоутоться в свое любимое одеяло!