Написать сочинение на тему не погода
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Написать сочинение на тему не погода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня была не погода. Было очень холодно и не приятно. Я не люблю такую погоду. Потому-что: везде мокро, холодно и повсюду слякоть. Лучше не выходить в такую погоду, а сделать с чай и укоутоться в свое любимое одеяло!
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