Объёмная фигура гранями которой является квадрат
Математика
Объёмная фигура гранями которой является квадрат
Ответ(ы) на вопрос:
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Куб .о.пр.ор.по.пр.о.апоап.оп.ро.пр.о.ор
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