Выпиши глаголы.Напиши звуковое обозначение глагола,состоящего из трёх слогов. Г??ляю,за,зелёный,отличаешься,камень,в,городской,выпал,ледник,на,покрывает,важный,столик
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Выпиши глаголы.Напиши звуковое обозначение глагола,состоящего из трёх слогов. Г??ляю,за,зелёный,отличаешься,камень,в,городской,выпал,ледник,на,покрывает,важный,столик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы - Гуляю отличаешься выпал покрывает
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