Выпиши из рассказа слова с проверяемыми безударными гласными в корне.Напиши пров??рочные слова. Берег небольшого острова на реке Раменке пологий.Ослепительно белый песок лежал кое-где узкой полосой между кустарником и водой.Я ...

Русский язык
Выпиши из рассказа слова с проверяемыми безударными гласными в корне.Напиши пров??рочные слова. Берег небольшого острова на реке Раменке пологий.Ослепительно белый песок лежал кое-где узкой полосой между кустарником и водой.Я причалил к зелёному острову.Не остров -- сплошные чудеса,потому,видно,старожилы его так и прозвали --Лешачьим.
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Гость:
На реке - речка полосой - полоса водой - вода
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