Выпиши из текста имя существительное в винительном падеже. Загадка. В нём дома, ка?? великаны, Бьют на площади фонтаны, В нём нарядные витрины. Украшают магазины, В нём театры есть и парки, И зверушки в зоопарке. (Город)

Русский язык

Выпиши из текста имя существительное в винительном падеже. Загадка. В нём дома, ка?? великаны, Бьют на площади фонтаны, В нём нарядные витрины. Украшают магазины, В нём театры есть и парки, И зверушки в зоопарке. (Город)

Автор: Гость