Выпиши из текста имя существительное в винительном падеже. Загадка. В нём дома, ка?? великаны, Бьют на площади фонтаны, В нём нарядные витрины. Украшают магазины, В нём театры есть и парки, И зверушки в зоопарке. (Город)
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Выпиши из текста имя существительное в винительном падеже. Загадка. В нём дома, ка?? великаны, Бьют на площади фонтаны, В нём нарядные витрины. Украшают магазины, В нём театры есть и парки, И зверушки в зоопарке. (Город)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дома,фонтаны,витрины,магазины,театры,парки. ☺☻
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