Выпиши разные формы слова-названия признака, выдели у них окончания. Найди и подчеркни начальную форму этого слова . Горячее солнце. Горячий песок. Горячие губы-воды бы глоток. В горячей пустыне не видно следа. Скажи, карав...
Русский язык
Выпиши разные формы слова-названия признака, выдели у них окончания. Найди и подчеркни начальную форму этого слова . Горячее солнце. Горячий песок. Горячие губы-воды бы глоток. В горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горячее(ее), горячий(ий), горячие)ие), горячей(ей)
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