Выпиши слова в 2 столбика и прочитай.Есть ли слова, которые надо записать в оба сто??бика? (a) (c:-перевёрнутая наоборот) body box ball four fox hall hobby hockey horse forward model orange popcorn port rocket sausage

Английский язык
Выпиши слова в 2 столбика и прочитай.Есть ли слова, которые надо записать в оба сто??бика? (a) (c:-перевёрнутая наоборот) body box ball four fox hall hobby hockey horse forward model orange popcorn port rocket sausage
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне каддется в найдешь ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
N221 пожалуйста помогите
Ответить
Английский язык
Диалог на английском на тему Звонок из дома
Ответить
Русский язык
Составить слова на вопросе еще не время из слова виноград
Ответить
Математика
Число единиц на 2 больше числа десятков.произведение искомого числа на сумму его цифр равно 280
Ответить
Математика
Вычисли значение следующего выражения (21*(1341+251)-31974)*207
Ответить