Выпиши слова в 2 столбика и прочитай.Есть ли слова, которые надо записать в оба сто??бика? (a) (c:-перевёрнутая наоборот) body box ball four fox hall hobby hockey horse forward model orange popcorn port rocket sausage
Английский язык
Выпиши слова в 2 столбика и прочитай.Есть ли слова, которые надо записать в оба сто??бика? (a) (c:-перевёрнутая наоборот) body box ball four fox hall hobby hockey horse forward model orange popcorn port rocket sausage
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне каддется в найдешь ответ
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Математика