Выпиши слова в 2 столбика и прочитай.Есть ли слова, которые надо записать в оба сто??бика? (a) (c:-перевёрнутая наоборот) body box ball four fox hall hobby hockey horse forward model orange popcorn port rocket sausage

Английский язык

Выпиши слова в 2 столбика и прочитай.Есть ли слова, которые надо записать в оба сто??бика? (a) (c:-перевёрнутая наоборот) body box ball four fox hall hobby hockey horse forward model orange popcorn port rocket sausage

Автор: Гость