Выпиши слово,которое является проверочным для всех остальных.Выдели орфограмму. ??олеть,больно,больной,заболевание

Русский язык
Выпиши слово,которое является проверочным для всех остальных.Выдели орфограмму. ??олеть,больно,больной,заболевание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БолЕть,больнОй,заболевАние-присутствует орфограмма безударная гласная О в корне слова ....общий корень-БОЛ.  Проверочное слово бОльно.................
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