Выпиши слово,которое является проверочным для всех остальных.Выдели орфограмму. ??олеть,больно,больной,заболевание
Русский язык
Выпиши слово,которое является проверочным для всех остальных.Выдели орфограмму. ??олеть,больно,больной,заболевание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БолЕть,больнОй,заболевАние-присутствует орфограмма безударная гласная О в корне слова ....общий корень-БОЛ. Проверочное слово бОльно.................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
География
В какой из стран доля русского населениям самая малая: а)в Молдавии; б)в Казахстане; в)в Киргизии; г)в Армении
Українська література