Выпишите фразеологизм. (1)Когда шла Великая Отечественная война,мою родную дерев??ньку Ивановку не бомбили ,не жгли,из пушек не обстреливали.(2) Немцы по ней проходили,но уже пленными,с печально опущенными головами.(3)Я знал,ч...

Русский язык
Выпишите фразеологизм. (1)Когда шла Великая Отечественная война,мою родную дерев??ньку Ивановку не бомбили ,не жгли,из пушек не обстреливали.(2) Немцы по ней проходили,но уже пленными,с печально опущенными головами.(3)Я знал,что они наши враги,что они убили моего отца.(4) Но мне все равно почему-то было их жалко.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
с опущенными головами-т.е. поникшие )
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