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Состав нужнова слова ВЫХОДЫ
Русский язык
Состав нужнова слова ВЫХОДЫ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В слове выход корень ход. вы приставка! окончание нулевое
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